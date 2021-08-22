شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: أجلينا 12 ألف شخص من كابول منذ 14 أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن أولوية الولايات المتحدة الأمريكية الأولى في العاصمة الأفغانية كابول هي إجلاء المواطنين الأمريكيين، متابعا: سنعمل على إجلاء كافة الأمريكيين الراغبين بالعودة للوطن من كابول.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال إحاطة حول عمليات الإجلاء من أفغانستان، أن الولايات المتحدة الأمريكية أجلت 12 ألف شخص من كابول منذ 14 أغسطس الجارى، موضحا أن إجلاء آلاف الأشخاص من العاصمة الأفغانية عملية قاسية ومؤلمة.

وتابع الرئيس الأمريكي: نعمل على إعادة مواطنينا ورعايا حلفاء أمريكا، وقمنا بتفعيل الأسطول الاحتياطي من الطيران المدني في عمليات الإجلاء، موضحا أن هناك حشودا من المدنيين الأفغان حول مطار كابول، والدعم الأمريكي لأفغانستان سيتواصل.

وقال جو بايدن: فعلنا المرحلة الأولى من خلال تفعيل الأسطول الاحتياطي من الطيران المدني خلال عمليات الإجلاء، موضحا أن مراكز العبور خارج أفغانستان تتيح مواقع آمنة لواشنطن لاستكمال الفحوص الأمنية بمن يتم إجلاؤهم.

واستطرد الرئيس الأمريكي، أن الظروف الأمنية تتغير بسرعة في أفغانستان، متابعا أن المدنيين في مطار كابول يواجهون خطر هجمات من تنظيم داعش.