شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: إنشاء 7 مخازن استراتيجية بالتنسيق مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، ورئيس جاهز تنمية التجارة الداخلية، أن مهمة الوزارة هو تأمين احتياجات البلاد وإتاحة السلع على مستوى الجهورية وتوفير احتياطى أمن من السلع الأساسية، متابعا: "لدينا مخزون استراتيجى أمن للسلع يصل إلى من 5 إلى 6 شهور تتضمن أكثر من 10 أصناف من المنتجات سواء منتجات استراتيجية أو منتجات أساسية، كاشفا أنه يتم إنشاء 7 مخازن استراتيجية على مستوى الجمهورية كل مخزن يخدم 4 محافظات وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص".

وأضاف مساعد أول وزير التموين، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك تنويع فى مصادر استيراد السلع، حيث لدينا سلاسل إمداد من أكثر من 5 دول بالنسبة لاستيراد القمح، ولدينا الكثير من البدائل والإمداد فى كثير من الدول خلال استيراد السلع.

وأوضح مساعد أول وزير التموين، أن وصول التضخم فى أدنى مستوياته يبين قدرة الدولة فى السيطرة على الأسواق والأسعار دون وجود أى زيادات سعرية، متابعا: يجب أن يكون لدينا مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية لتخزين هذه السلع وزيادة حجم المخزون وبالتالى كان هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعظيم الاحتياطى السلعى، وهذا لن يحدث سوى من خلال مستودعات استراتيجية يكون بها كل السلع الرئيسية بشكل منتج نهائى على مستوى الجمهورية ويكون لدينا حصر نهائى لـ 28 سلعة فى مخازن مميكنة.