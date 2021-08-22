شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: 25 مليون جرعة من جونسون آند جونسون نتسلمها خلال 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن وجود مصادر متعددة للحصول علي اللقاح ساهم في توفير كميات كبيرة من اللقاح.

وأردف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد" :"سيكون هناك تطعيم إلزامي ضد كورونا لطلاب الجامعات والمدارس".

وأضاف: "تعاقدنا علي 25 مليون جرعة من جونسون آند جونسون ستتسلمها مصر خلال الأربعة أشهر القادمة، نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن وهم يشكلون عددا كبيرا من المجتمع المصري".

أوضح:" نحن في انتظار تصنيع 25 مليون جرعة من اللقاح المحلي، مشيرا إلي أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأكمل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية،:" العالم كان يعاني من أزمة في توريد اللقاحات خلال الفترة الماضية".