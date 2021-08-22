شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: اللقاح لا يؤثر على الصحة الإنجابية عند الجنسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللجنة توقعت منذ فترة طويلة حدوث الموجة الرابعة لفيروس كورونا في منتصف سبتمبر المقبل، ويتضح الآن زيادة أعداد الإصابات بكورونا، ومن المتوقع أن تزداد الأعداد بشكل أكبر في منتصف الشهر المقبل.

أضاف حسني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الإعلامى محمد الباز، عبر قناة النهار، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، من أهم خطوات الوقاية من الإصابة بالفيروس، متابعا: "اللقاحات هي طوق الأمان لمنع حدوث حالات شديدة وشديدة الخطورة بكورونا، والعالم بأكمله أصبح الآن يقلل القيود بسبب تلقي اللقاحات".

وأشار إلى أن لقاحات كورونا لا تؤثر على الصحة الإنجابية أو الجنسية عند الرجل أو المرأة، وهي آمنة تماما، لأن اللقاح عبارة عن فيروس ميت لا يسبب أي عدوى للإنسان.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن المصريين بات لديهم وعيا شديدة بأهمية تلقي لقاحات كورونا، مردفا: "كل الطلبة أكبر من 18 عاما، وكل هيئات التدريس والمنظومة التعليمية يجب أن تتلقى لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسى الجديد".

وأكمل: "على مسئوليتي الشخصية، لن يدخل لقاح إلى مصر إلا إذا كان يتوفر به شقين، فعالة وآمنة، وكل اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية موافق عليها من منظمة الصحة العالمية، وأجريت عليها أبحاث وأثبتت الأمان للوقاية من الإصابة أو منع حدوث إصابة شديدة بالفيروس".