شكرا لقرائتكم خبر عن قهرت إعاقة البصر وتفوقت بالثانوية..تقى: ثقتى فى ربنا أكبر من التحديات (لايف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم "تليفزيون الخليج 365" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، مع الطالبة تقى على عبد الفتاح صاحبة المركز الأولى بمدارس النور للمكفوفين بالثانوية العامة بالقليوبية، والتى تفوقت وسط زميلاتها هذا العام، بمجموع 88%، لتحقق أمنيتها وهى الإلتحاق بكلية الإعلام لتصبح مذيعة لتقديم برنامج اجتماعى.

وقالت الطالبة "تقى"، خلال لقائها بـ ”الخليج 365”، إن ثقتها بالله كبيرة جدا ولم يخيب أمالها أبدا ولم يضيع مجهودها يوما، موضحة أنها وضعت هدفا نصب أعينها وسعت لتحقيقه بمساعدة أسرتها التى سخرت لها كافة السبل للتفوق وتحقيق التميز، والعمل على قهر الصعوبات التى كانت تواجهها على مدار دراستها لتحقيق المركز الأول على مستوى القليوبية بالثانوية العامة لمدارس النور للمكفوفين.

وأضافت "تقى"، أن والدتها تلقت دورات تدريبية لتعلم "طريقة برايل"، لمساعدتها فى القراءة والتحصيل الدراسى، كما أنها كانت تقرأ لها المواد العلمية وتساعدها خلال فترة الدراسة، كما أن لوالدها دور كبير أيضا فى توفير وتلبية كافة احتياجاتها ومتطلباطها التى ساهمت معها بشكر كبير فى التفوق الدراسى، وأن الأسرة هيأت لها المناخ الملائم للتحصيل الدراسى.



أسرة الطالبة تقى على



الطالبة الاأولى بالثنوية العامة لمدارس النور للمكفوفين