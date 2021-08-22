شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخطط لإنشاء مشاريع خدمية بأرضى حكر السكاكينى بالشرابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أنه سيتم استغلال المناطق العشوائية التي تم نقل سكانها لوحدات مفروشة ضمن خطة توفير سكن ملائم للمواطن المصرى، بحيث يتم إنشاء مشاريع خدمية للسكان بالمناطق المجاورة بما يوفر حياة كريمة لهم.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن من بين المناطق التي سيتم استغلالها في إنشاء خدمات للمواطنين، هي مناطق حكر السكاكينى القديم والجديد بالشرابية ومناطق عزبة سيدى فرج وعزبة الصفيح، مشيرا إلى أن المنطقة الشمالية لن تشهد إزالات حيث انتهت من المناطق العشوائية التي تمثل خطورة وتستوجب إزالتها، وأن المناطق المتبقية هي عشوائيات غير مخططة ويتم رفع الخدمات بها واستكمال رصف الشوارع بها.

وتبلغ مساحة منطقة عزبة الصفيح بروض الفرج ، 8 فدان تقريبا، وتم إزالة 348 عقار بجوار السكة الحديد، وتم نقل السكان لوحدات مفروشة بمشروع المحروسة، لتتغير حياة 1150 أسرة للأفضل حيث أن جميع الوحدات السكنية الجديدة مؤثثة ومزودة بكل الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ) .