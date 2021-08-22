"سامحوني عشان سقطت".. تفاصيل انتحار طالبة في المرج بعد رسوبها بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

"سامحوني".. رسالة مقتضبة خطتها فتاة بالثانوية العامة قبل إلقاء نفسها من الطابق الخامس في عزبة النخل بالمرج؛ حزنًا على رسوبها في الامتحانات.

الصبية لم تتقاعس طوال العام عن المذاكرة وتوقعات أسرتها خلت من فكرة الرسوب في أي من المواد، لكن جرى العكس وتبددت طموحها في جلب درجات عالية تنقلها لكليات القمة، حسب حديث أحد الجيران - رفض ذكر اسمه - لمصراوي.

الثلاثاء الماضي؛ يوم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة انتظرت الفتاة ظهورها "أون لاين" قبل موعدها بنحو 24 ساعة، ظلت لتلك المدة متوترة، متخوفة، ذهنها مُشتت، خاصة بعدما جاءت الامتحانات مختلفة عن غيرها من السنوات الماضية تعتمد على الذكاء وطرق مستحدثة في الحلول بعيدة عن الحفظ والتلقين ولم تؤد فيها بالشكل المتوقع منها.

طالعت صاحبة الـ18 عامًا النتيجة واكتشفت رسوبها في بعض المواد، تسمرت في موضعها للحظات شاخصة بصرها بنظرات عابثة والدموع تنفجر من عينها، فشل الوالدان في تهدئتها، تحركت نحو غرفتها في عجلة وأغلقت على نفسها الباب، حسب أحد الجيران.

كتبت رسالة إلى أهلها فحواها كلمة واحدة "سامحوني"، ترجلت إلى الشرفة وألقت نفسها دون أي تفكير، هوى جسدها وطُرح أرضًا تنزف منه الدماء مُبعثرة بمحيط وقوعها، فيما استشعر أهالي المنطقة سقوط الفتاة وجروا نحوها في محاولة لنجدتها لكن حالتها كانت بحاجة إلى تدخل طبي، طلبوا الإسعاف وحضرت في غضون دقائق معدودة ونقلوها لأقرب مستشفى لكنها فارقت الحياة.

انتقلت النيابة لمعاينة الجثة وأمرت بتشريحها لبيان سبب الوفاة، ومن بعدها صرحت بدفنها.