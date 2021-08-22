"الفيزا كارد" كلمة السر.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثة سيدة بها نزيف بالوجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لغز العثور على جثة سيدة، مقيمة بدائرة مركز "قوص" وبها نزيف بالوجه.

على الفور تم تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك محل بقالة - مقيم بذات الدائرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته قرر قيامه باصطحاب المجني عليها لإحدى ماكينات الصراف الآلي لتحديث الفيزا كارد خاصتها ومعرفته الرقم السري الخاص بها، وعلمه بوجود مبالغ مالية بها، فقام باصطحابها مرة أخرى للمحل خاصته وخنقها حتى فارقت الحياة واستولى على ( مبلغ مالي كان بحوزتها والفيزا كارد "تخلص منها عقب علمه بملاحقة الشرطة له").

وأرشد المتهم عن جزء من المبلغ المالي، مؤكدًا إنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.