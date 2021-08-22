حب من طرف واحد انتهى بمشنقة..اللحظات الأخيرة في انتحار فتاة بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات انتحار فتاة عشرينية شنقا داخل غرفتها بمركز كرداسة، شمال المحافظة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مشنوقة داخل غرفتها بمركز كرداسة.

وجه العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم.

تحريات الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، توصلت إلى أن فتاة تدعى "سماح" 20 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، تخلصت من حياتها شنقا؛ بسبب علاقة عاطفية فاشلة.

تبين أن الفتاة كانت تمني النفس بإتمام ارتباطها بأحد الأشخاص لكنها علاقة "من طرف واحد" ومع عدم تجاوب الطرف الثاني قررت التخلص من حياتها بتلك الطريقة.

مصادر أمنية مسؤولة نفت صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشان اتحار الفتاة لرسوبها في الثانوية العامة، مطالبين وسائل الإعلام تحري الدقي فيما يتم نشره منعا لإثارة البلبلة.