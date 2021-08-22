أمن القاهرة ينهي حلم ثراء مشبوه لمدير ثلاجة لحفظ الجبن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر.

مديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (1٫360 طن جبن منتهية الصلاحية – 2 طن جبن بدون فواتير وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة المسئول عن ثلاجة لحفظ الجبن بدائرة قسم شرطة الشرابية.

التحريات أشارت إلى أن المتهم يدير الثلاجة المشار إليها بدون ترخيص، وحيازته مواد غذائية "جبن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.