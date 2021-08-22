المعمل الجنائي: ماس كهربائي سبب حريق شقة عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي، حول واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة عين شمس، أن سبب اندلاع النيران هو ماس كهربائي، بسبب زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

كانت نيابة عين شمس أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة عين شمس، وذلك لبيان الخسائر الناجمة عن الحريق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من السيطرة على النيران التي اندلعت داخل شقة سكنية في عين شمس بالطابق الأخير في أحد العقارات، والذي لم يسفر عن أية إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتدادها لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.