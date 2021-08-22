تصل لـ43.. الأرصاد تكشف طقس ودرجة حرارة 6 أيام مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، من الاثنين 23 أغسطس إلى السبت 28 أغسطس الجاري.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه يسود الأيام المقبلة طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمـال الصعيد، مائل للحرارة رطـب عـلى السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتشهد حالة الطقس، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ولفتت الهيئة إلى أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة من الاثنين 23 أغسطس إلى السبت 28 أغسطس الجاري:

الاثنين 23 أغسطس:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 – المحسوسة 35

السواحل الشمالية: العظمى 31 – المحسوسة 34

جنوب سيناء: العظمى 39 – المحسوسة 41

شمال الصعيد: العظمى 37– المحسوسة 38

جنوب الصعيد: العظمى 41 – المحسوسة 41

الثلاثاء 24 أغسطس:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 – المحسوسة 37

السواحل الشمالية: العظمى 30 – المحسوسة 33

جنوب سيناء: العظمى 39 – المحسوسة 40

شمال الصعيد: العظمى 36– المحسوسة 37

جنوب الصعيد: العظمى 40 – المحسوسة 40

الأربعاء 25 أغسطس:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 – المحسوسة 38

السواحل الشمالية: العظمى 31 – المحسوسة 34

جنوب سيناء: العظمى 39 – المحسوسة 41

شمال الصعيد: العظمى 37– المحسوسة 38

جنوب الصعيد: العظمى 41 – المحسوسة 41

الخميس 26 أغسطس:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 – المحسوسة 38

السواحل الشمالية: العظمى 31 – المحسوسة 34

جنوب سيناء: العظمى 39 – المحسوسة 41

شمال الصعيد: العظمى 37– المحسوسة 39

جنوب الصعيد: العظمى 41 – المحسوسة 41

الجمعة 27 أغسطس:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 – المحسوسة 38

السواحل الشمالية: العظمى 32 – المحسوسة 35

جنوب سيناء: العظمى 40 – المحسوسة 42

شمال الصعيد: العظمى 38– المحسوسة 40

جنوب الصعيد: العظمى 43 – المحسوسة 43

السبت 28 أغسطس:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 63 – المحسوسة 38

السواحل الشمالية: العظمى 31 – المحسوسة 34

جنوب سيناء: العظمى 40 – المحسوسة 42

شمال الصعيد: العظمى 38– المحسوسة 40

جنوب الصعيد: العظمى 43 – المحسوسة 43