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​التموين: مد الأوكازيون الصيفي حتى 15 سبتمبر المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزير الدكتور علي المصيلحي قرر مد فترة الأوكازيون الصيفي 2021، حتى 15 سبتمبر المقبل، بدلًا من 2 سبتمبر، حيث بدأ الأوكازيون يوم 2 أغسطس الماضي.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه يشترط على المحلات المشاركة في المعرض إعلان الأسعار قبل وبعد التخفيض، وإلا سيتم تحرير محضر مخالفة للمحل المشارك، إما المحلات التي تعلن تخفيضات دون إخطار المديرية التابعة عليها يعد ذلك مخالفة تستوجب تحرير محضر ضده.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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