شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة إسبانيا يؤكد للرئيس السيسى الحرص على الارتقاء بآفاق التعاون مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية الحرص على الارتقاء بآفاق التعاون المختلفة مع مصر، خاصةً علي الصعيد الاستثمارى، تعزيزاً لنجاح المشروعات الإسبانية القائمة في العديد من القطاعات في مصر، كالنقل والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التنموية.

وأشاد الرئيس من جانبه بعلاقات الصداقة بين مصر وإسبانيا، واهتمام مصر بتطويرها وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون المتبادل في مختلف المجالات، مشيراً سيادته في هذا الصدد إلى الإمكانات الكبيرة الكامنة لدى البلدين لتحقيق شراكة تنموية متكاملة.