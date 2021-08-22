شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يعبر لوزير خارجية صربيا عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى نيكولا سيلاكوفيتش، وزير خارجية جمهورية صربيا، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير ميروسلاف يستوفيان مدير إدارة الشرق الاوسط بالخارجية الصربية، والسفيرة الصربية بالقاهرة سوزانا بوسكوفيتش.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبر عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع صربيا على امتداد أكثر من مائة عام شهدت مسيرة تعاون بناء ومثمر بين الجانبين، سواء على المستوى الثنائى أو الدولى، حيث اسست الدولتين حركة عدم الانحياز فى ستينيات القرن الماضى، وان مصر تطلع لتعزيز مسيرة تلك العلاقات بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، وزيادة معدلات التبادل التجارى والاقتصادى، بما يتماشى مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بالتوسع فى تلقى مختلف المواطنين للقاح كورونا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة إجراءات تلقى العاملين فى القطاع التعليمى للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذا تطعيم باقى المواطنين.

وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، والمستجدات الخاصة به، منوهاً فى هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع فى تلقى مختلف المواطنين للقاح المضاد لفيروس كورونا، وتوفير المزيد من جرعات هذه اللقاحات من مختلف مصادرها سواء الخارجية منها أوالمحلية

الأعلى للقضاء يوافق على طلب النائب العام بنقل قاضيات للعمل بالنيابة العامة

وافق «المجلس الأعلى للقضاء» في جلسته المنعقدة اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري على طلب «السيد المستشار النائب العام» بنقل إحدى عشرة قاضية للعمل «بالنيابة العامة» بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل «بالنيابة العامة» للعام القضائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

"التموين" تقرر مد الأوكازيون الصيفى 2021 حتى 15 سبتمبر المقبل

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد فترة الأوكازيون الصيفى 2021، حتى 15 سبتمبر المقبل، بدلا من 2 سبتمبر، حيث بدأ الأوكازيون الصيفى يوم 2 أغسطس بناء على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، ببدء الأوكازيون لمدة شهر من 2 أغسطس حتى 2 سبتمبر.

يامين يعيش.. القبض على هارب من 126 سنة سجن و577 حكما قضائيا بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط محكوم عليه هارب من تنفيذ 577 حكما قضائيا متنوعا بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، قيام (مالك شركة للتنمية والتجارة- مقيم بدائرة قسم المعادى بالقاهرة "مطلوب التنفيذ عليه فـى عدد (577) حكم قضائى متنوع فى قضايا "تبديد- ضرب- مبانى- سرقة تيار كهربائى" بإجمالى عقوبات (126) سنة حبس وكفالات (56550 جنيه) بتغيير محل إقامته خشية ضبطه والإقامة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة .

شكرى: وزير خارجية صربيا بحث مع الرئيس السيسي التحديات التى تواجه المنطقة

رحب وزير الخارجية، سامح شكرى، بنظيره الصربي، الذي التقى صباح اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه تم التطرق للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وكان هناك تركيز على تدعيم العلاقات بين مصر وصربيا، والتي تتسم بالقوة والتضامن، مشيرا لرغبة مشتركة فى تعزيز العلاقات المشتركة وسط وجود تضامن كبير فى القضايا الأقليمية والدولية.

دروجبا محفزاً محمد صلاح وماني: أنتما فخر أفريقيا وعليكما تحطيم رقمى

وجه الأسطورة الإيفوراية ديديه دروجبا رسالة مهمة للمصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب الفراعنة، بعدما اقتربا من رقمه القياسي فى الدوري الإنجليزي.

ووصل ساديو ماني أمس إلى 96 هدفًا وأصبح على بعد هدفين من محمد صلاح 98 هدفا، وكلاهما يقترب من ديديه دروجبا أفضل هداف أفريقي فى تاريخ الدوري الإنجليزي بـ104 أهداف.

ونشر ديديه دروجبا صورة على حسابه عبر إنستجرام، ووجه رسالة إلى الثنائي الأفريقي، المصري والسنغالي.

وزير الإنتاج الحربى يستقبل وفد "منظومة الصناعات الدفاعية السودانية" لتعزيز التعاون

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الجيلي تاج الدين أبو شامة نائب المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية والوفد المرافق له، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

أوضح "وزير الدولة للإنتاج الحربي" أن هذا اللقاء يستهدف بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الإنتاج الحربي ومنظومة الصناعات الدفاعية السودانية ومناقشة آليات التمويل والسداد للتعاقدات بين الجانبين، مؤكداً على أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لعلاقات التعاون القائمة مع الجانب السوداني وتسعى لتطويرها لآفاق أكثر رحابة

طائرة ريال مدريد تنجو من حادث مروع قبل مواجهة ليفانتي.. فيديو وصور

نجت طائرة بعثة ريال مدريد المتجهة إلى فالنسيا، صباح اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فريق ليفانتي مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري الإسباني، من موت محقق.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن بعثة ريال مدريد كانت على وشك الهلاك بسبب حادث تصادم جوى مخيف، وذلك على متن الطائرة المتجهة إلى فالنسيا.

وأضافت ماركا، اليوم كان سيحدث تصادم مخيف بين طائرة ريال مدريد وطائرة أخرى، بدا الأمر مخيفًا ولكن كل شيء بخير، ووصلت الطائرة بسلام فى نهاية الأمر.

تعاون بين العربية للتصنيع ووكالة الفضاء المصرية لتوطين تكنولوجيا الفضاء والاتصالات والأقمار الصناعية

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة واستغلال القدرات التصنيعية والبحثية الوطنية لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين العربية للتصنيع ووكالة الفضاء المصرية.

البنك الأهلى المصري يحذر عملاءه من عمليات نصب لسرقة بياناتهم

أصدر البنك الأهلي المصري بيانا بهدف توعية عملائه وكافة المواطنين بأن أعمال الاحتيال لها أشكال متنوعة، حيث أشار البنك إلى ضرورة الحذر من جانب العملاء في الحفاظ على بياناتهم الشخصية أو البنكية، أو أرقام حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية بكافة أنواعها، أو الأرقام السرية من خلال عدم تداولها بأي من الوسائل، أو الادلاء بها إلى أي شخص أو جهة قد تتصل لطلب تلك البيانات.

البرازيل تفتح تحقيقا ضد شخص تلقى 5 جرعات من ثلاثة لقاحات ضد كورونا

قالت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية أن السلطات البرازيلية تفتح تحقيق حول تحايل برازيلى على الضوابط من أجل تلقى خمس جرعات من ثلاثة لقاحات مختلفة ضد كورونا فى غضون 10 أسابيع.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتعين على هذا البرازيلى أن يشرح للسلطات البرازيلية كيف أمكنه من التحايل على الضوابط الموضوعة من أجل تلقى هذه الجرعات خلال التحقيق.

بين 12 مايو و21 يوليو، أخذ الشخص جرعتين من ثلاثة لقاحات وكان حصل على بطاقة التطعيم الرقمية الخاصة به، وللتحصين، يجب أن يكون الأشخاص من السن الذى يحدده التقويم البلدى، وأن يقدموا وثيقة هوية مسجلة فى نظام وزارة الصحة، وللحصول على الجرعة الثانية، يجب إبراز شهادة حصولهم على الأولى.

مفتى الجمهورية: جميع الرسالات السماوية حرصت على مفهوم بناء الإنسان

قال فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية إن بناء الإنسان وتطوير العقل الذى يطرح اليوم وقد طرح قبل ذلك له من الجذور والأسس ما يمكن أن ننطلق من خلالها، وأن نقول إن هذا العنوان والمحاضرات تكاملية مع المكان وما تدعو له الرسالات السماوية وجدنا أن جميع الرسالات السماوية حرصت على إعلاء مفهوم بناء الإنسان، ولعلنى أذكر هنا أحد علماء أصول الفقه وهو الامام الشوكاني وهو يتابع بدقة كما عبر بأنه استقراء تام كامل انتهى إلى أن كل الشرائع إنما جاءت لتحقيق 5 اصول ومقاصد وأهداف وغايات .