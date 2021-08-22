نقيب المهندسين يدعو لوضع برنامج تأهيلي لخوض اختبارات مشروع الضبعة النووي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقدت شعبة الهندسة الكهربائية برئاسة الدكتور محمد اليماني، ندوة بعنوان "البرنامج النووي المصري السلمي ومحطة الضبعة النووية" حاضر فيها المهندس أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية.

وأدار الندوة المهندس أشرف نصير وكيل الشعبة الكهربية والمهندس وسام الشيخ امين الشعبة، بحضور المهندس هاني ضاحي- نقيب مهندسي مصر والمهندس حسن عبد العليم أمين عام النقابة، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة.

وقال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين في كلمته، إن ما شهدته مصر خلال السنوات السبع الأخيره من مشروعات تنموية يفوق ما كان يحدث في 70 عاما، مشيرًا إلى أن عجز الطاقة في عام 2014 كان يقرب من 25% من احتياجاتنا، والآن أصبح لدينا فائض في الطاقة يمثل 100%، بعد أن قفز إنتاج الطاقة من ما يقرب من 30 ألف ميجا وات قبل 7 سنوات ليتجاوز حاليا 75 ألف ميجا وات طاقة.

وأضاف ضاحي: "التطور الذي شهده مجال الطاقة، شهدته جميع المجالات سواء في مجال الإسكان أو في شبكات الطرق الجديدة أو في المدن الجديدة, وفي كل المجالات الأخرى".

وأشاد نقيب المهندسين بهيئة المحطات النووية بمصر، وبقياداتها وعلى رأسها الدكتور مهندس أمجد الوكيل رئيس الهيئة وقال: " نثق في أن برنامج الطاقة النووية في مصر في أيد مصرية خبيرة جديرة بالثقة، ونتمنى لهم التوفيق، ونثق بأن البرنامج سيتم تنفيذه بالكامل على أفضل ما يكون وعلى أكمل وجه".

ودعا نقيب المهندسين إلى وضع برنامج تأهيل يتم إعداده بالاشتراك بين هيئة محطات الطاقة النووية ونقابة المهندسين مع شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة ويكون الغرض منه تأهيل المهندسين لخوض الاختبارات التي ستكون البوابة الرئيسية للالتحاق بالعمل في مشروع الضبعة النووي.

وألقى الدكتور أمجد الوكيل الضوء على مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية حيث تشمل ثلاثة مراحل رئيسية وهي (المرحلة الأولى وتعد المرحلة التحضيرية التي يمر بها المشروع الآن وقد بدأت منذ ديسمبر 2017 وتستمر عامين ونصف تقريبًا والتي تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، وتبدأ المرحلة الثانية بعد الحصول على إذن بدء الإنشاء وتشمل كافة الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات التشغيل، ثم تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة بعد الحصول على إذن اختبارات ما قبل التشغيل والتي تشمل إجراء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل الفعلي وتستمر هذه المرحلة حتى التسليم المبدئي للوحدة الأولى وإصدار ترخيص التشغيل).

وأكد الوكيل، أن العمر التشغيلي لمحطة الطاقة النووية في الضبعة يصل إلى 60 عامًا، والمفاعلات المزمع تدشينها لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة، وتتحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترًا في الثانية.