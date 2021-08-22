السكة الحديد: استبعاد 190 موظفًا إخوانيًا من وظائف التشغيل والمواقع المؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قال الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لشؤون الموارد البشرية، إن الهيئة بدأت حملة للتطهير مما وصفه بـ"العناصر الإرهابية والإثارية".

وأضاف حسين لـ"الخليج 365"، أنه تم استبعاد 190 موظفًا من المنتميين لجماعة الإخوان، ويعملون بطوائف التشغيل بالسكة الحديد وعدد من المواقع المؤثرة، مؤكدًا أنه تم تحويلهم إلى أعمال ووظائف أخرى بعيد عن التشغيل.

وأوضح نائب رئيس هيئة السكة الحديد، أن هناك توجيهات من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بسرعة حصر الموظفين التابعين لجماعة الإخوان، ونقلهم إلى وظائف أخرى.

وكان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة يوم 28 يونيو الماضي، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

وفي أول أغسطس الجاري، صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 135 لسنة 2021، بشأن فصل الموظفين الحكوميين بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، وفصل الموظف الإخواني.

ويهدف القانون إلى تطهير المؤسسات الحكومية من "الخلايا الإخوانية والتخريبية" في القطاعات الحكومية، والتي تعزز وجودها خلال فترة حكم الإخوان، ومازال بعضها فاعلًا.