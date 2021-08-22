شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعبر لوزير خارجية صربيا عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم نيكولا سيلاكوفيتش، وزير خارجية جمهورية صربيا، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير ميروسلاف يستوفيان مدير إدارة الشرق الاوسط بالخارجية الصربية، والسفيرة الصربية بالقاهرة سوزانا بوسكوفيتش.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبر عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع صربيا على امتداد أكثر من مائة عام شهدت مسيرة تعاون بناء ومثمر بين الجانبين، سواء على المستوى الثنائى أو الدولى، حيث اسست الدولتين حركة عدم الانحياز فى ستينيات القرن الماضى، وان مصر تطلع لتعزيز مسيرة تلك العلاقات بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، وزيادة معدلات التبادل التجارى والاقتصادى، بما يتماشى مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما، وذلك فى ظل المشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر، وما توفره من فرص استثمارية وصناعية هائلة، فضلًا عن إمكانية استفادة الشركات الصربية من مجموعة الاتفاقيات التجارية التى تربط مصر بالدول العربية والأفريقية.