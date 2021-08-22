وزيرة الصحة: بدء تنفيذ أول مستشفى مصري تخصصي بجيبوتي الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إنه تم الانتهاء من إعداد التصميمات الخاصة بإنشاء أول مستشفى مصرى تخصصي بدولة جيبوتى بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتوفير الاحتياجات الطبية للشعب الجيبوتي.

وأضافت الوزيرة - خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، مع وزير صحة جيبوتي الدكتور أحمد عبد الله، بمقر ديوان عام الوزارة؛ للإعلان عن سبل التعاون بين البلدين في مجال الصحة العامة، بحضور وفد رفيع المستوى من دولة جيبوتي، وعلى رأسهم السفير الجيبوتي بالقاهرة- أن الشهر المقبل سيشهد بدء تنفيذ الأعمال الخاصة بالمستشفى، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء مدرسة تمريض ونقطة إسعاف بتجهيز مصري بالكامل كملحق بالمستشفى؛ لتقديم كل الدعم الصحي للشعب جيبوتي.

من ناحيته ، أكد وزير الصحة الجيبوتي أن المستشفى المصري التخصصي الجاري إنشاؤها بجيبوتي تعد هدية من الشعب المصري للشعب الجيبوتي، مؤكدا أن هذا المستشفى سيكون أول مستشفى تخصصي للنساء والتوليد بدولة جيبوتي.

وأوضح الوزير الجيبوتي أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بمصر بتقديم الدعم الطبي للشعب الجيبوتي.​