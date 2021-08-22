انطلاق فعاليات برنامج إعداد القادة لمعاوني "هيئة التدريس" بالجامعات المصرية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لبرنامج إعداد القادة بمعهد إعداد القادة، لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، اليوم الأحد، بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلاني، وكيلَي المعهد، وبحضور الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ، ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، والدكتور رجب مجاهد مستشار صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، وأمين لجنة المشروعات المتوسطة، وعميد كلية الهندسة بشبرا سابقًا.

ورحَّب مدير معهد إعداد القادة بالضيوف، بحسب بيان، موضحًا أن برنامج إعداد القادة العام لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، يُسهم في تطوير المهارات والقدرات العلمية والعملية في العديد من الجوانب، وتطوير المهارات المعرفية.

وأضاف همام أن هذا البرنامج يعد فرصة قوية للتعلم من خبرات قيادية ذات خبرة واسعة والاستفادة من فيض علومهم، من خلال عقد العديد من المحاضرات وورش العمل التي تسهم في تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعارف ومهارات معاوني أعضاء هيئة التدريس، بما يحقق التنافسية المحلية والدولية والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وأعلن مدير معهد إعداد القادة أنه سيتم اختيار السادة المتميزين من فوج معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية خلال برنامج إعداد القادة العام لتقلد المناصب القيادية.

واستعرض الدكتور رجب مجاهد، مستشار صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، وأمين لجنة المشروعات المتوسطة، وعميد كلية الهندسة بشبرا سابقًا، فيلمًا توثيقيًّا عن تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة، ومدى التطور في الأنماط الحياتية، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية والرئيس السيسي بأهمية تطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة لساكنيها.

وأكد مجاهد أن البداية انطلقت من مشروع الأسمرات، وهذا يعكس فكر الدولة في أن التطوير ليس فقط في المباني العمرانية؛ ولكن يشمل وعي وثقافة هؤلاء المواطنين.

وأكدت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ضرورة تنمية القدرات، والتعلم الدائم، وتحسين المهارات، موضحة مدى أهمية دورات تعليم القادة؛ لأنها تشمل تعليم عن الكاريزما وكيفية اتخاذ القرار، والعمل الجماعي.

وأوضحت مصطفى أهمية الإرشاد الأكاديمي وضرورة مهارات التواصل بين أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب.

وتم فتح باب النقاش والإجابة عن جميع التساؤلات من المشاركين، ويتضمن برنامج إعداد القادة العام لمعاوني أعضاء هيئة التدريس العديد من المحاضرات؛ منها محاضرة عن الكاريزما، وعن القائد النبيل، وإعداد القائد المبدع، إلى جانب مجموعة من ورش العمل، ويستمر البرنامج حتى الثلاثاء المقبل.