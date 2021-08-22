بالأسماء.. 11 قاضية يعملن في النيابة العامة بعد موافقة "القضاء الأعلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وافق المجلس الأعلى للقضاء، في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، على طلب النائب العام المستشار حماده الصاوي، بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم أن النائب العام كان تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي، ونفاذًا لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

ورأت النيابة العامة نقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام ٢٠٢١ حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة.

ووافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل بالنيابة العامة خلال الفترة المذكورة، وهن:

1) اأسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام).

2) إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).

3) مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).

4) نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).

5) ريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).

6) إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ).

7) هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).

8) أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).

9) إنجي حسين علي حسين، (رئيس نيابة أ).

10) إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).

11) منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).