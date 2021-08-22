ضبط هارب من تنفيذ 577 حكما قضائيا متنوعا بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط محكوم عليه هارب من تنفيذ 577 حكم قضائي متنوع بالقاهرة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت قيام (مالك شركة للتنمية والتجارة-مقيم بدائرة قسم المعادي بالقاهرة "مطلوب التنفيذ عليه في 577 حكم قضائي متنوع في قضايا "تبديد-ضرب-مباني-سرقة تيار كهربائي"، بإجمالي عقوبات 126 سنة حبس وكفالات 56550 جنيه، بتغيير محل إقامته خشية ضبطه والإقامة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة وأمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.