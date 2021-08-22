خنقها واستولى على أموالها.. أمن قنا يكشف ملابسات مقتل سيدة ويضبط المتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بقنا، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى مركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، بلاغًا بالعثور على جثة (سيدة -مقيمة بدائرة المركز) بدائرة المركز، وبها نزيف بالوجه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك محل بقالة -مقيم بذات الدائرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته قرر قيامه باصطحاب المجني عليها لإحدى ماكينات الصراف الآلي لتحديث الفيزا كارد خاصتها ومعرفته الرقم السري الخاص بها وعلمه بوجود مبالغ مالية بها، فقام باصطحابها مرة أخرى للمحل خاصته وخنقها حتى فارقت الحياة واستولى على (مبلغ مالي كان بحوزتها والفيزا كارد "تخلص منها عقب علمه بملاحقة الشرطة له")، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.