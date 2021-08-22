تيسيرًا على المواطنين.. الداخلية توجه قوافل لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -وعلاء عمران:

أوفد قطاع الأحوال المدنية، مأمورية شملت عدد من السيارات المجهزة (المراكز التكنولوجية المتنقلة)؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح؛ للتيسير عليهم وعدم تحملهم تكاليف ومشقة الانتقال.

كما أوفد قطاع الأحوال المدنية، قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً؛ لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين قاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية المجتمعية بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – سوهاج – الفيوم – بني سويف – المنيا)

كما تم إيفاد مأمورية تصوير خارجي بمحافظة قنا؛ لاستخراج الأوراق الثبوتية وتجديد بطاقات الرقم القومي لقاطني منطقتي (الكنوز بدائرة قسم شرطة قنا – مُجمع الألمونيوم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي).

كما تم إيفاد مأموريات لـ (5 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة -المستشفيات) بكافة المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل قسم حقوق الإنسان بالقطاع اهتمامه بتوجيه واستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوي الهمم" بمقر ديوان القطاع لتقديم خدمات القطاع لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم في استخراج أوراقهم الثبوتية، ونظراً لما تشهده مدينة العلمين الجديدة من مشروعات قومية يقوم بتنفيذها عدد كبير من العاملين، واحتياج بعضهم لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي.