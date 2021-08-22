بينهم سيدة.. تجديد حبس 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات، حبس 5 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار.

كانت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام 4 أشخاص، وسيدة، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بالقاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه "ملك المتهمة الخامسة"، وعُثر بداخلها على (حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 2 متر - أدوات حفر).

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.