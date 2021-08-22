شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية صربيا: "الدول القوية ستظل باقية.. ومصر قوية ولديها قائد عظيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش، إن زيارات متبادلة تجري بين مسؤولى البلدين خلال هذا العام في ظل التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا أن "حركة عدم الانحياز" تأمل فى جمع كافة أطراف هذه العام فى العاصمة بلجراد، معربا عن تشرف بلاده بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بلجراد، بالإضافة لبحث فرص تنظيم اجتماع اللجنة المشتركة الاقتصادية نهاية هذا العام، وتنظيم مجلس الأعمال المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين في ظل وجود فرص للتعاون في عدد من المجالات المختلفة التي يمكن أن تعمق الشراكة.

وأكد وزير خارجية صربيا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، أن بلاده حققت نجاحات كبيرة ضد فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه في القرن الواحد والعشرين الدول القوية ستظل باقية وهو ما يتحقق ويتوفر في مصر التي لديها قائد عظيم وهى بلد عظيم.