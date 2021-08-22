شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: من سلبيات عصرنا انتشار أبواق تستهدف الأكاذيب والشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فعاليات معسكر قادة المستقبل فى النسخة الرابعة، بتنظيم لقاح مفتوح مع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية حول بناء الإنسان وتطوير العقل المصرى .

ورحب الدكتور محمد عثمان الخشت بفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، مؤكدا أنه مفتى العصر الحقيقى، كما رحب بنواب رئيس الجامعة وكذلك طلاب الجامعة المشاركين فى معسكر قادة المستقبل .

وقال رئيس جامعة القاهرة، لابد أن نبدأ كلامنا بالفرق بين الشائعة والحقيقة والكلام المرسل والوقائع لأن من سلبيات عصرنا انتشار بعض الأبواق التى لا تتحرى الحقيقة بل تستهدف الأكاذيب فى كل مجال من المجالات، وبدأنا فى جامعة القاهرة فى تطوير عقل الطلاب .

وأوضح الخشت، أن السنوات الماضية شهدت شائعات كثيرة وكان التواصل مع الطلاب بصورة مباشرة بهدف قتل الشائعات ولكن للأسف هناك ذيول والوعى المتلقى يحبط الشائعات منذ لحظتها الأولى، وعلاقة هذا بالخطاب الدينى لأنه لا يمكن أن نبنى إنسان مصرى جديد دون تطوير العقل قبل هذا، لأن العقل هو الذى يقود الإنسان متسائلا هل يقود الإنسان الأهواء والغرائز واحتياجاته ومصالحه؟ وأجاب، يجب أن يقوده عقله فإذا كان عقله الذى يقوده وهذا العقل منضبط ستنضبط الشخصية كلها.

واستطرد رئيس جامعة القاهرة، أطلقنا منذ أكثر من 3 سنوات مشروع تطوير العقل المصرى وتم إعداد مقرر التفكير النقدى للتفكير بطريقة نقدية منضبطة يستطيع الطالب أن يميز بها بين الحق والباطل والشائعات والكلام المرسل، وكيف يفكرون فى الظواهر تفكير نقدى.

ودعا الخشت إلى ضرورة التفكير ورفض روح القطيع، متابعا قد نجد أحد يطلق شائعة على وسائل التواصل الاجتماعى وتطبق روح القطيع بحيث طلق الشائعة والجميع يسير خلفه، ويجب أن تتخلى عن روح القطيع والسير وراء الجموع لأنه ليس بالضرورة أن يكون الجموع دائما على حق والقرآن يدعو بانفتاح العقل على العالم وسنن التاريخ .

وهنأ الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور شوقى علام على التجديد له لفترة ثانية، مشيرا إلى أنه تم التوافق على عقد برتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ودار الإفتاء.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استقبل بمكتبه، الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، على هامش لقائه مع طلاب الجامعة عن "بناء الإنسان وتطوير العقل المصري" وذلك ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل الذى تنظمه الجامعة لطلابها فى الفترة من 21 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2021 فى إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصرى وبناء جيل جديد من الشباب.

يذكر أن معسكر قادة المستقبل يضم 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة، كما يتضمن المعسكر برنامجًا متميزًا يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة وكوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، وفتح حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب، بما يعزز لديهم لغة الحوار والانفتاح على القضايا المعاصرة وإثراء فكرهم من خلال تفاعلهم مع الضيوف الذين تستضيفهم الجامعة.