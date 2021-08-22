شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: جميع الرسالات السماوية حرصت على مفهوم بناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية إن بناء الإنسان وتطوير العقل الذى يطرح اليوم وقد طرح قبل ذلك له من الجذور والأسس ما يمكن أن ننطلق من خلالها، وأن نقول إن هذا العنوان والمحاضرات تكاملية مع المكان وما تدعو له الرسالات السماوية وجدنا أن جميع الرسالات السماوية حرصت على إعلاء مفهوم بناء الإنسان، ولعلنى أذكر هنا أحد علماء أصول الفقه وهو الامام الشوكاني وهو يتابع بدقة كما عبر بأنه استقراء تام كامل انتهى إلى أن كل الشرائع إنما جاءت لتحقيق 5 اصول ومقاصد وأهداف وغايات .

وتابع مفتى الجمهورية خلال كلمه له باللقاء المفتوح الذى تنظمه جامعة القاهرة حول بناء الإنسان وتطوير العقل المصرى، جاءت الشرائع جميعا لتحقيق المقاصد وهى حفظ الأديان ولحفظ الإنسان ولحفظ العقول والأموال ولحفظ الأعراض، ومهما تطور البحث العلمى وشققنا من هذه المقاصد الخمس الكلية الضرورية مقاصد أخرى ومهما تطور الزمان فإنه يمكن أن نرجع فى ظل كل ما يستجد ويحدث إلى هذه المقاصد الخمسة وفكرة بناء الإنسان اصل اصيل فى الرسالات السماوية .

واستطرد مفتى الجمهورية، العلم الركيزة الأساسية الذى ينطلق من العقل الرشيد وجامعة القاهرة تقوم بهذا الأمر فى سبيل البناء العلمى الحقيقى ، ولعلك عندما تنظر إلى أن الرسل جميعا والرسالات جميعا عنيت ببناء الإنسان ، والإسلام لم يأت لهدم شي ولكن يؤسس لمن كان صالحا .