شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى تراجع الدولة عن تنفيذ مشروع صناعة السيارة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:





التموين: اقتصار صرف الخبز والسلع على محل إقامة صاحب البطاقة بدءا من 1 أكتوبر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من أول أكتوبر بصرف الخبز والسلع التموينية المدعمة فى محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" وفقا للقواعد الجديدة، وهى السماح للبطاقة التموينية بالصرف من المحافظة الصادر منها البطاقة أو التى يوجد فيها محل إقامة صاحبها من خلال الرقم القومىِ، وذلك مثلما يحدث مع كافة محافظات الجمهورية.





الحكومة تنفى تراجع الدولة عن تنفيذ مشروع صناعة السيارة الكهربائية فى مصر

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تراجع الدولة عن تنفيذ مشروع صناعة السيارة الكهربائية في مصر، تواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن مشروع إنتاج السيارة الكهربائية في مصر، مُوضحةً أنه تم بالفعل البدء في الخطوات التنفيذية للمشروع، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبارها وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة، حيث وقعت شركة النصر لصناعة السيارات اتفاقيتين مع شركة "دونج فينج" إحدى كبريات الشركات الصينية لصناعة السيارات، وذلك لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.





وزيرة الصحة: إنشاء أول مستشفى مصرى ومدرسة تمريض بجيبوتى الشهر المقبل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من إعداد التصميمات الخاصة بإنشاء أول مستشفى مصرى تخصصى بدولة جيبوتى بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير الاحتياجات الطبية للشعب الجيبوتي.





الحكم الدولى جهاد جريشة يعلن رسمياً اعتزال التحكيم

أعلن الحكم الدولى جهاد جريشة اعتزاله التحكيم بشكل رسمى ونهائى، مكتفيا بما قدمه فى مجال التحكيم على مدار السنوات الماضية.





تنسيق الجامعات.. إقبال طلاب المرحلة الأولى على معامل تنسيق جامعة القاهرة..لايف

شهدت معامل التنسيق الالكترونى بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ، إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات، وذلك فى ثانى أيام انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق .





التعليم تعلن رابط الحصول على البريد الموحد لطلاب الثانوية للتظلم على نتيجة الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط حصول طلاب الثانوية العامة على البريد الموحد وكلمة المرور المستخدمين فى تقديم طلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث يمكن للطالب الحصول على البريد الموحد وكلمة المرور من خلال الرابط التالي





وزير الدفاع يغادر إلى روسيا ويحضر فعاليات اجتماع الجنة العسكرية المصرية الروسية

غادر القاهرة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين .





"السياحة والسفر" تختار متحف الأحياء المائية بالغردقة ضمن الـ10 الأفضل بالعالم.. صور

اختارت منصة السياحة والسفر العالمية تريب ادفايزر، متحف الأحياء المائية "جراند اكواريوم" بمدينة الغردقة ضمن أفضل 10 أماكن وعوامل جذب سياحى فى العالم لعام 2021، والفريد من نوعه فى مصر والثانى على الشرق الأوسط.





للراغبين فى التقديم لكلية الشرطة.. كيف تحصل على بطاقة التردد على الأكاديمية

ينوه على الطلاب الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الشرطة، عقب الذهاب للأكاديمية والحصول على ملف التقديم، أن يتوجه لمقر لجنته ليتسلم بطاقة التردد بعد ختمها بخاتم اللجنة، والتي يسمح له بموجبها بالتردد على الأكاديمية.





الأوقاف توجه بعدم السماح لأى إمام أو خطيب صاحب فكر متطرف صعود المنبر

أصدر الدكتور هشام عبد العزيز على، رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، المنشور رقم 63 لسنة 2021م، والذى ينص على: "عدم السماح لأى إمام أو خطيب مكافأة له انتماء لأى فكر متطرف أو متشدد أو جماعة متطرفة أو متشددة من صعود المنبر أو أى عمل دعوى، مع تفويض جميع مديرى المديريات فى سرعة وقف أى عنصر من هذه العناصر عن العمل الدعوي، وموافاتنا بوقفه فورًا، وسرعة موافاتنا بكشف بأسماء كل من سبق وقفهم عن العمل الدعوى لأى سبب من الأسباب، والعمل المكلف به كل منهم الآن، وذلك خلال (72) ساعة من تاريخه، مع تأكيدنا تحمل من يخالف ذلك كامل المسئولية الإدارية تجاه أى تجاوز.





التعليم تخصص خطا ساخنا للرد على استفسارات تظلمات الثانوية العامة 2021

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطا ساخنا على رقم " 19368" للرد على استفسارات تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021





صحيفة تونسية: القبض على إرهابى خطط لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد

أفادت صحيفة الشروق التونسية، أنه تم القبض على إرهابي خطّط لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حيث جاء فى العنوان الرئيسى للصحيفة: "القبض على أحد الذئاب المنفردة في مدينة ساحلية خطط لاغتيال الرئيس".





طقس حار بالقاهرة اليوم شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وزيرة الصحة: نتوقع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا منتصف الشهر المقبل

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الإصابة بفيروس كورونا منتصف شهر سبتمبر المقبل، مؤكدة أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين قبل الموجة الجديدة الشهر المقبل.





قمر المحرم يكتمل بدرا اليوم ويزين سماء مصر والوطن العربى طوال الليل

يرصد بسماء مصر والوطن العربى اليوم الأحد 22 أغسطس 2021 اكتمال قمر شهر المحرم 1443 بدرا، حيث سيزين السماء طوال الليل وسيغرب بالتزامن مع شروق شمس الإثنين وهو وقت مثالى للتصوير .





التعليم: استقبال 215 ألف تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم استقبال 215 ألف تظلم فى مليون و94 ألف ورقة امتحانية منذ الساعة الثالثة عصر الأمس وحتى الآن، منهم 118 ألف طالب ناجح و 67 ألف طالب دور ثانى و 30 ألف طالب راسب.