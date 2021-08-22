شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مصر قادرة على إنتاج 18 مليون لقاح كورونا شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر قادرة على إنتاج ما بين 15 مليون إلى 18 مليون لقاح فيروس كورونا شهريا، موكدا أنه مع بداية شهر أكتوبر سيتم الانتهاء من حصول جميع العاملين بالدولة على الجرعتين للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى الذى للإعلان عن سبل التعاون بين مصر ودولة جيبوتى فى مجال الصحة العامة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة ووفد من دولة جيبوتى رفيع المستوى وعلى رأسهم السفير الجيبوتى بالقاهرة، أن 700 ألف من العاملين بالقطاع الطبى حصلوا على لقاح كورونا بنسبة 95%.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أنه تم الانتهاء من إعداد التصميمات الخاصة بإنشاء أول مستشفى مصرى تخصصى بدولة جيبوتى بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير الاحتياجات الطبية للشعب الجيبوتى، موكدا أنه الشهر المقبل سيشهد بدء تنفيذ الأعمال الخاصة باول مستشفى تخصصى مصرية بجيبوتى.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه من المقرر أن يتم إنشاء مدرسة تمريض ونقطة إسعاف بتجهيز مصرى بالكامل كملحق بالمستشفى المصرى التخصصى بجيبوتى لتقديم كل الدعم الصحى للشعب جيبوتى.