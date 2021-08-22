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شكرى ونظيره الصربى يبحثان انعقاد اللحنة الاقتصادية المشتركة ومؤتمر صحفى بعد قليل

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القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، نيكولا سيلاكوفيتش وزير خارجية صربيا، الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة، وذلك للتشاور حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

ومن المقرر أن يبحث الوزيران انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية والترتيب للاحتفالية رفيعة المستوي التي تستضيفها صربيا في أكتوبر المقبل بمناسبة الذكري الستين لقمة حركة عدم الانحياز الأولي في بلجراد.

 

وتناول الوزيران العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها فى شتى المجالات فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

 

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الصربي مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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