شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. خطوات تقديم تظلم على النتيجة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2021، أمس السبت، نقدم فى التقرير التالى خطوات التظلم على النتيجة.
ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.
ـ الدخول على مركز المعلومات بموقع الوزارة.
ـ الضغط على أيقونة تسجيل تظلم.
ـ يوجد أيقونة أخرى للحصول على البريد الموحد لتسجيل التظلم.
ـ بعد الضغط على أيقونة تسجيل تظلم ستظهر صفحة.
ـ تسجيل طلب التظلم به بإدخال الرقم القومى+ البريد الموحد+ كلمة المرور.
ـ أضغط على أيقونة تسجيل دخول.
ـ بعد الدخول تظهر صفحة تتطلب إدخال بيانات معينة.
ـ يكتب الطالب اسمه+ رقم جلوسه+ اللغة الأولى+ رقم المحمول+ التخصص علمى ـ أدبى" + اللغة الثانية.
ـ عدد مواد التظلم.
ـ تظهر المواد يتم اختيار العدد الذى يتم التظلم فيه.
ـ حدد أسباب تظلمك فى هذه المواد.
ـ عدم ســداد أى رســـوم "التظلـــــم مجانــــي".
ـ لا توجـــد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها.
ـ مدة التظلـــم أسبوع من السبــــت 21 حتى 26 أغسطس.
ـ لا يجــوز التسجيــــل أكثــــر من مــــــرة.
ـ لا يجوز التعديـــــل بعد انتهاء عمليــــــة التسجيــــــل.
ـ متابعــة الموقع بعد التسجيــل للإطــلاع على نتيجــــة التظــــلم.