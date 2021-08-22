شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و500 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارو الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة تهدف لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وأوضحت فى بيان لها اليوم، أنه فى نطاق محافظة بنى سويف والتى يبلغ عدد المشتركين الحاليين بها حوالى 800 ألف، أنه تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات احلال وتجديد فى شبكة التوزيع بالمحافظة بإجمالى استثمارات تصل إلى حوالى 412 مليون جنيه خلال الفترة تم من خلالها أعمال توسعيه بإنشاء عدد لوحة توزيع جهد متوسط وتنفيذ 177.3 كم خطوط هوائية جهد متوسط وتنفيذ 140 كم كابلات جهد متوسط وتوسع فى شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 275 كم خطوط وكابلات جهد منخفض، بالإضافة الى 100 محول جديد، كما تم تنفيذ اعمال احلال وتجديد وذلك بإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 115 كم خطوط وكابلات جهد متوسط وإحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 558 كم خطوط وكابلات جهد منخفض واحلال عدد (2) لوحة توزيع جهد متوسط بالإضافة الى تنفيذ سلسله احلال محولات شملت 665 محول .

وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة فى مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة بنى سويف حيث تم إدراج عدد (65) قرية بمركزى ببا وناصر بالمرحلة الاولى من المبادرة.

وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير فقد قامت الشركة بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمصانع والرى وغيره بالمحافظة، والتى تسهم فى تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن، وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة بنى سويف خلال الفترة حوالى 1.18 مليار جنيه فعلى سبيل المثال لا الحصر توصيل التغذية الكهربائية لعدد حوالى (350) عمارة سكنية تابع للإسكان الاجتماعى وتوصيل التغذية الكهربائية لعدد (14) محطة صرف صحى بالمحافظة بالإضافة الى توصيل التغذية الكهربائية لمستشفى إهناسيا .

وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء فقد تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وتصوير قراءة العداد لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة و تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وتفعيل المنصة الاليكترونية لخدمات الكهرباء.

وأكدت الوزارة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشددت على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة فى جميع المناطق، مؤكدة على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، والاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.