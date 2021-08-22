شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إحلال وتجديد وصيانة 1810 مساجد خلال عام لأول مرة فى تاريخ الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 10 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجدين صيانًة وترميمًا وذلك يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى حتى الآن 1650 مسجدًا، منها 1510 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، و140 مسجدًا صيانة وترميمًا، إضافة إلى أكثر من 150 مسجدًا أخرى صيانة وترميمًا تم تنفيذها بمعرفة وإشراف المديريات الإقليمية، ليبلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وترميمه من 7 سبتمبر 2020م حتى 27 أغسطس 2021م 1810 مساجد.

وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، أن المساجد التى سيتم افتتاحها الجمعة المقبلة هي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف بنى سويف1. النور – كفر بنى على سمسطا

مديرية أوقاف الوادى الجديد

2. أبو منقار الكبير – مركز الفرافرة

3. الوهاب – مركز الفرافرة

4. السيدة خديجة – مركز الخارجة

مديرية أوقاف الغربية5. الرحمن أبو نابت – عزبة أبو نابت – مركز زفتى

6. النور البغدادى – مركز المحلة الكبرى

مديرية أوقاف القليوبية

7. العتيق – كفر العمار - برشوم

مديرية أوقاف البحيرة8. أبو طوبال – القبلى – المنشية الإبراهيمية - دمنهور

9. خالد بن الوليد – عسران الشرقى – النوبارية

مديرية أوقاف أسوان

10. كشتمنة شرق نصر النوبة – إدارة كلابشة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: مديرية أوقاف الغربية1. فاطمة حسانين – منشية جنزور – طنطا ثانى

مديرية أوقاف الإسكندرية

2. العلا الغربى بالنهضة عامرية أول