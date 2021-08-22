شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكرم أبطال أولمبياد طوكيو وأوائل الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل احتفالية محافظة القاهرة لتكريم أبطال مصر الحائزين على ميداليات في أولمبياد طوكيو من أبناء المحافظة، وهم فريال عبدالعزيز وأحمد الجندي وجيانا فاروق وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

ومن المقرر أن يتم تكريم أوائل الجمهورية الناجحين فى الثانوية العامة من أبناء محافظة القاهرة .

وعلى رأس الذين سيتم تكريمهم فريال أشرف، التى حققت الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثانى.

وشاركت مصر في أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين إلى 146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، لتتخطى رقم اللاعبين الذين شاركوا في الدورة الماضية بريو دي جانيرو، والتي بلغ عددها 119 لاعبا ولاعبة.