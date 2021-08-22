شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الأحد وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام. ‏‎- البطاطس 8.5 جنيه. ‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه. ‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه. ‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه . ‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه. ‏‎- الخيار بـ 8 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه. ‏‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات. ‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه. ‏‎الباذنجان العروس 7.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات. ‏‎- الفلفل الألوان 19 جنيها. ‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات. ‏‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- ‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها. ‏‎- عنب بناتى 13 جنيها. ‏‎- الباميا الخضراء 15 جنيها. ‏‎- تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها. ‏‎- تفاح بلدى 15 جنيها.