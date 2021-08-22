شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الأحد وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.
- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 8 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
الباذنجان العروس 7.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.
- الفلفل الألوان 19 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- العنب الأحمر 14 جنيها.
- عنب بناتى 13 جنيها.
- الباميا الخضراء 15 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.
- تفاح بلدى 15 جنيها.