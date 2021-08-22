40 جنيها حدا أقصى للسكني.. رئيس محلية النواب يكشف موعد تطبيق زيادات رسوم النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أسعار رسوم النظافة ستشهد ارتفاعا بسيطا بعد تطبيق قانون المخلفات الصلبة.

وأضاف السجيني، في تصريح خاص، أن مجلس النواب راعى خلال وضع قانون المخلفات الصلبة أن تكون الرسوم حسب شرائح استهلاك الكهرباء ولا تمثل عبئا كبيرا على المواطن، متابعا: الأقل دخلا في مصر سيدفع 2 جنيه فقط، وأغنى واحد في مصر سيدفع 40 جنيها وذلك فيما يتعلق برسوم السكن.

وأوضح السجيني أن البرلمان اشترط على الحكومة عدم تطبيق أي زيادة قبل وجود خدمة حقيقية يشعر بها المواطن على الأرض، مشددا على أنه لا تطبيق للمنظومة قبل إعلان الحكومة عن الشركات التي ستتعاقد على جمع القمامة.

وأشار إلى أن قانون المخلفات الصلبة سيتم تفعيله بعد الانتهاء من وضع اللائحة الداخلية للقانون حيث يتم مراجعتها حاليا في مجلس الدولة، وبعد اعتمادها ستبدأ الحكومة في إجراءات تفعيل القانون .

يذكر أن قانون ادارة المخلفات الصلبة حدد المبالغ المستحقة على الوحدات السكنية والتجارية والحكومية نظير الحصول على خدمات النظافة والتي يتم تحصيلها مع فواتير الكهرباء.

وجاءت الرسوم على النحو التالي:-

- رسوم الوحدات السكنية تتراوح ما بين 2 جنيه إلى 40 جنيها شهريا أما الوحدات التجارية المستقلة، والوحدات الخدمية، ومقار أنشطة المهن والأعمال الحرة من 30 جنيها إلى 100 جنيه شهريا.

- إعفاء دور العبادة "المسجد والكنيسة والأديرة" من رسوم النظافة على أن تدفع المنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة برسوم بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه شهريا.

- الرسم لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمولات والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة على أن تكون نصف الرسوم المقررة بموجب هذا القانون يتحملها أصحاب المشروعات متناهية الصغر.​