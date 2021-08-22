وزيرا الطيران وقطاع الأعمال يبحثان الخطوات النهائية لتنفيذ مشروع رأس جميلة بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

عقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، لقاء مشتركًا لوضع الخطوط النهائية الخاصة بإقامة مشروع سياحي فندقي برأس جميلة في مدينة شرم الشيخ، بحضور مجلسي إدارتي شركتي المنتزه للسياحة والاستثمار، و"إيماك العقبة"، وعدد من قيادات الوزراتَين .

ويُقام المشروع على قطعتَي أرض متلاصقتَين تمتلكهما شركتا (المنتزه للسياحة والاستثمار) ، التي تسهم بها شركة "إيجوث"، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة (إيماك العقبة) التابعة لوزارة الطيران المدني، من خلال ضم الأرضَين ليصبح المشروع وكيانًا واحدًا كبيرًا تسهم فيه الشركتان؛ كل بحصته في الأرض.

واستعرض الجانبان الإجراءات اللازمة للبدء في إقامة المشروع، والخطوات التنفيذية للمشروع، والبرامج الزمنية المقررة للتنفيذ، بجانب تشكيل فرق ولجان للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع .

وأشاد وزير الطيران المدني بالتعاون المثمر والتنسيق بين الوزارتَين في عدد من الملفات والمشروعات المشتركة، مشيرًا إلى استمرار المزيد من التعاون بما يخدم الدولة المصرية، واهتمام القيادة السياسية بمثل هذه المشروعات الاستثمارية، وأن وزارة الطيران المدني تعمل على تذليل كل التحديات والعقبات أمام المستثمرين، وتستهدف وتشجع مثل هذه المشروعات، التي تسهم في زيادة الدخل القومي المصري، مؤكداً أن الوزارة لديها مخطط طموح ومشروعات ضخمة لتنمية مواردها خلال الفترة المقبلة .

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع رأس جميلة يأتي في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى مقومات المنطقة ومزاياها الاستثمارية، وضرورة استدعاء المطورين المتخصصين في مثل هذه المشروعات الكبرى، أسوةً بما تم في قطاع السياحة والفنادق التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.