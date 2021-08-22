قبل نهاية الصيف: هل نتعرض لموجة أخرى من الحرارة الشديدة؟.. الأرصاد تحسم الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية، حيث تستقر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أنه من غير المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة طويلة شديدة الحرارة مثل التي تعرضنا لها في بداية شهر أغسطس والتي وصلت درجات الحرارة فيها لأكثر من 40 درجة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الأيام الحالية حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتتمثل الظواهر الجوية الأكثر تأثيرا في وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 36 و35 درجة فيما تتجاوز الـ40 درجة على المناطق الجنوبية، وتسجل 30 إلى 31 درجة على السواحل الشمالية.

وينتهي فصل الصيف جغرافيا في 21 سبتمبر المقبل، حيث يتبقى شهر تقريبا ويبدأ فصل الخريف.