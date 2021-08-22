لكسب تعاطف الدائنين.. شخص يُشعل النيران في محله بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة نشوب حريق بأحد محال الإلكترونيات بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق في محل إلكترونيات.

على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية لمحل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وتبين أن المحل ملك (أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة المنوفية) ونتج عن الحريق احتراق محتويات المحل من رسيفرات وأجهزة إلكترونية، وبسؤال مالك المحل، لم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة ورجح نشوب الحريق إثر ماس كهربائي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى وجود شبهة جنائية بالحريق وأن وراء ارتكاب الواقعة مالك المحل سالف الذكر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وتعثره في سداد مديونياته اختمر في ذهنه فكرة إضرام النيران بالمحل ملكه لكسب تعاطف الدائنين وتنازلهم عن مستحقاتهم المالية، وتوجه للمحل ملكه وقام بإضرام النيران بإحدى علب الكرتون بالمحل وانصرف عقب ذلك.