ضبط 431 وحدة مخالفة لقانون الملاحة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.

أسفرت جهود الحملات، في مجال الملاحة الداخلية، عن ضبط 431 وحدة مخالفة لقانون الملاحة متمثلة في "مخالفة شروط التراخيص -عدم اكتمال أدوات الإطفاء والإنقاذ – عدم وجود التراخيص الملاحية – عدم اكتمال الطاقم الملاحي-انتهاء التراخيص الملاحية-القيادة بدون رخصة -عدم وجود الأنوار الملاحية – حمولة زائدة".

وفي مجال حماية البيئة، ضبطت الحملات 99 مخالفة لقانون البيئة متمثلة في "عدم وجود سجل بيئي – التخلص غير الآمن من المخلفات السائلة والصلبة والبترولية".