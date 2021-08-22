التموين: اقتصار صرف الخبز والسلع على محل إقامة صاحب البطاقة بدءا من 1 أكتوبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من أول أكتوبر بصرف الخبز والسلع التموينية المدعمة فى محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" وفقا للقواعد الجديدة، وهى السماح للبطاقة التموينية بالصرف من المحافظة الصادر منها البطاقة أو التى يوجد فيها محل إقامة صاحبها من خلال الرقم القومىِ، وذلك مثلما يحدث مع كافة محافظات الجمهورية.

وقامت وزارة التموبن بمخاطبة شركات البطاقات الذكية لتنفيذ القرار بدءا من أول شهر أكتوبر المقبل، كما سيتم إرسال رسائل نصية لأصحاب البطاقات فى هذه المحافظات لإبلاغهم بذلك عن طريق بونات صرف الخبز والسلع.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة تفعيل خدمة صرف الخبز المدعم من خلال البطاقات التموينية فى غير محل إقامة المستفيد وذلك في العديد من المناطق الساحلية بشكل استثنائي تسهيلا على المصطافين لصرف الخبز المدعم خلال إقامتهم في هذه المناطق.