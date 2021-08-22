شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد فوزى السودة رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، أنه تم اليوم إعادة تشغيل قسم جراحه القلب والصدر بمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق بالتعاون والتنسيق الكامل مع المعهد القومى للقلب ومستشفى شبين الكوم التعليمى، وذلك لتوفير الأساتذة المتخصصين للقيام بعمليات القلب المفتوح بغرض القضاء على قوائم الانتظار، وتدريب شباب الأطباء بالمستشفى لضمان استمرارية الخدمة الطبية بكفاءة ونجاح .

وأوضح السودة، أنه تم اليوم إجراء أول جراحة قلب مفتوح بالقسم، لافتا إلى أن ذلك يأتى بعد أن قامت المستشفى بدورها على أكمل وجه فى مواجهة جائحة كورونا بموجاتها الثلاثة وضربت الأطقم الطبية بها أروع الأمثلة فى الإخلاص والتفانى فى أداء الواجب، حيث تقوم المستشفى بخدمة ما يقرب من 10 ملايين مواطن من أبناء محافظتى الشرقية والدقهلية.

وكانت هيئة المستشفيات التعليمية، دشنت أحدث وحدة لمناظير الجهاز الهضمى بمستشفى أحمد ماهر التعليمى، لتقدم خدمة طبية متفردة وغير مسبوقة داخل مستشفيات وزارة الصحة، حيث قال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، إن تشغيل هذه الوحدة بمثابة هدية للمريض المصرى ليحصل على خدمة طبية متميزة، لم تكن موجودة من قبل داخل المستشفيات الحكومية، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للوحدة 10 ملايين جنيه، وبدأت العمل فى بداية 2021 لتبلغ حالياً طاقتها القصوى، حيث ساهمت فى مضاعفة الحالات التى كانت تستقبلها قبل التطوير، وروعى عند تصميم الوحدة تطبيق أحدث المعايير العالمية لمكافحة ومنع انتشار العدوى، وتنفيذ المواصفات القياسية للجودة، وضمان الخصوصية للمريض، وتم تطبيق نظام مراقبة إلكتروني كامل للتوثيق والحفظ للمساعدة فى أعمال التدريب والبحث العلمى، وأرشفة البيانات الخاصة بالمرضى لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.

