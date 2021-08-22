شكرا لقرائتكم خبر عن حوار مفتوح لمفتى الجمهورية اليوم مع طلاب جامعة القاهرة عن تطوير العقل المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف جامعة القاهرة صباح اليوم الأحد، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية للحديث عن "بناء الإنسان وتطوير العقل المصري" وذلك ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل الذي تنظمه الجامعة للطلاب في الفترة من 21 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2021 في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا.

ويعقب لقاء الطلاب بالدكتور شوقي علام، حوارا مفتوحا يجيب فيه مفتي الجمهورية عن تساؤلات الطلاب في الموضوعات المختلفة التي تشغلهم، بما يعزز لدى الشباب لغة الحوار والانفتاح على القضايا المعاصرة وإثراء فكر الشباب من خلال تفاعلهم مع كوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء الذين يستضيفهم معسكر قادة المستقبل.

يذكر أن المعسكر يضم برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة وكوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب كما يتضمن المعسكر 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة.