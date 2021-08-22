شكرا لقرائتكم خبر عن 31 أغسطس.. آخر موعد للتقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر كلية الآداب جامعة القاهرة فى استقبال طلبات التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة للعام الدراسي 2021/2022، حتى يوم 31 أغسطس الجارى.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد أعلنت عن فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2021- 2022 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة .

ويتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة فى مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسى متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة، ويتم تنفيذ تدريب عملى لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسى، بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.

جدير بالذكر، أن عمرو عثمان مساعد وزيرة التصامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى كان قد أكد أنه يحق التقدم للدبلومة كل من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والإجتماع من كليات الآداب أو العلوم الإجتماعية أو ما يعادلها، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين فى مجال الإدمان والتعاطى ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التى يعقدها قسم علم النفس ويعفى الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الإمتحان التحريرى وان من يرغب فى التقدم للدبلوم يتوجه لادارة شئون الدراسات العليا بكلية الاداب – جامعة القاهرة، وسيتم إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعا ، كما سيتم الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقا.