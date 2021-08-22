شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توجه بعدم السماح لأى إمام أو خطيب صاحب فكر متطرف صعود المنبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور هشام عبد العزيز على، رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، المنشور رقم 63 لسنة 2021م، والذى ينص على: "عدم السماح لأى إمام أو خطيب مكافأة له انتماء لأى فكر متطرف أو متشدد أو جماعة متطرفة أو متشددة من صعود المنبر أو أى عمل دعوى، مع تفويض جميع مديرى المديريات فى سرعة وقف أى عنصر من هذه العناصر عن العمل الدعوي، وموافاتنا بوقفه فورًا، وسرعة موافاتنا بكشف بأسماء كل من سبق وقفهم عن العمل الدعوى لأى سبب من الأسباب، والعمل المكلف به كل منهم الآن، وذلك خلال (72) ساعة من تاريخه، مع تأكيدنا تحمل من يخالف ذلك كامل المسئولية الإدارية تجاه أى تجاوز.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إن المنشور جاء تطبيقًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الواضحة بشأن عدم تمكين أى شخص غير مصرح له بالخطابة أو غير مؤهل لها أو أى شخص له انتماء فكرى أو تنظيمى لأى فكر متطرف أو متشدد من صعود المنبر أو أداء أى عمل دعوى بالمساجد.

واختتم رئيس القطاع الدينى فى منشوره قائلاً: "فى حالة عدم موافاتنا ببيانات أى شخص له انتماء أو تبنى لأى فكر متطرف أو متشدد واكتشافه بمعرفة أجهزة المتابعة والتفتيش بديوان عام الوزارة سيعد ذلك تقصيرًا جسيمًا فى الواجب الوظيفى، حيث إن غض الطرف عن أى عنصر من هذه العناصر هو إخلال بحق العمل وتقصير كبير فى حق الدِّين والوطن" .