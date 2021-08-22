شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تونسية: القبض على إرهابى خطط لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة الشروق التونسية، أنه تم القبض على إرهابي خطّط لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حيث جاء فى العنوان الرئيسى للصحيفة: "القبض على أحد الذئاب المنفردة في مدينة ساحلية خطط لاغتيال الرئيس".

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد تحدث مؤخرا موجها حديثه لمن اتهمهم بالكذب والتعرض لأعراض غيرهم والقول بأنّ مرجعيتهم الإسلام، متسائلا "أين هم من الإسلام ومن مقاصده، كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، الكذب لديهم أصبح من أدوات السياسة".