شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة عدم التزام مرضى كورونا بالعزل فى ميسيسيبى بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة فوكس نيوز إن وزارة الصحة فى ولاية ميسيسيبى الأمريكية أصدرت تحذيرا للمصابين بفيروس كورونا بضرورة عزل أنفسهم 10 أيام على الأقل، وإلا سيواجهون حكما بالسجن يصل على 5 سنوات وغرامة تصل إلى خمسة آلاف دولار.

وأشارت الشبكة إلى أن قرار العزل يأتى فى ظل ارتفاع إصابات كورونا فى الولاية، حيث بلغ معدل الإصابات الجديدة على مدار أسبوع فى الولاية 4316، وهو ضعف الرقم الذى تم تسجيله خلال ذروة الموجة الثانية فى يناير، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

ويقول القرار الصادر من مسول الصحة بالولاية د. توماس دوبس، إن أى شخص مصاب بكوفيد 19 يجب أن يظل فى المنزل أو أى مقر سكنى لمدة 10 أيام منذ بداية ظهور المرض.

وأضاف أن الفشل فى الالتزام بقرار العزل يمكن أن يسفر عن غرامة 500 دولار أو السجن لمدة ستة أشهر. لكن، بما أن كوفيد 19 مرض يهدد الحياة، فإن هذه العقوبات المحتملة قد تصل إلى 5 آلاف دولار أو خمس سنوات فى السجن أو كلاهما، بحسب ما قال دوبس.

وتمتلأ مستشفيات ميسيسيبى الآن بمرضى كوفيد 19 أكثر من أى وقت أخر فى الوباء، وفقا لفوكس نيوز، حيث يتم علاج 1660 شخص الآن، بينهم 457 فى وحدات العناية المركزة، و324 على أجهزة التنفس الصناعى حتى يوم الأربعاء الماضى، وفقا لبيانات الصحة الصادرة عن الولاية.

وكان المركز الطبي لجامعة ميسيسيبى، أعلن يوم الجمعة أنه سيطلب من كل العاملين والطلاب الحصول على التطعيم، وهو ما يمثل تراجعا، حيث سبق أن قال إن الموظفين والطلاب يمكن ان يتجنبوا الحصول على التطعيم لو ارتدوا كمامات إن 95.