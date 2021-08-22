شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تقرر ترك العربة الأخيرة بالقطارات فارغة من الركاب.. لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة السكة الحديد ترك العربة الأخيرة من كافة قطاراتها فارغة من الركاب، ويقدم ”الخليج 365” في 9 معلومات الأسباب التي دفعت الهيئة إلى اتخاذ هذا القرار والهدف من تطبيقه وآليا تنفيذه خلال التقرير التالى:

1ـ الهدف من القرار مواجهة حوادث تصادم القطارات ببعضها وتقليل أعداد الضحايا الناتجة عن هذه الحوادث.

2ـ القرار جاء بناء على تكليف وزير النقل لقيادات السكة الحديد.

3ـ القرار جاء بسبب تكرار حوادث تصادم القطارات ببعضها.

4ـ القرار يتضمن استبدال العربة الأخيرة من القطارات بعربات تترك فارغة من الركاب أو تخصص لشحن الأمتعة بها.

5ـ ستخرج العربة الأخيرة من القطار من الورشة في حالة قرار تركها فارغة مغلقة أبوابها بالمفاتيح.

6ـ هيئة السكة الحديد أصدرت تعليمات للورش بغلق أبواب العربة الأخيرة من القطارات بمفاتيح قبل توجهها للمحطة للقيام برحلاتها على أن تترك المفاتيح في عهدة فرد الأمن بالقطار.

7ـ هيئة السكة الحديد طالبت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة التابعة لها توفير العدد الكاف من أفراد الأمن الإدارى لغلق العربة الأخيرة ومنع تواجد بها أي أشخاص.

8ـ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتواجد بالعربة الأخيرة من أي قطار وذلك حفاظا على سلامة الركاب ومسير القطارات.

9ـ أرسلت هيئة السكة الحديد قرارها لكافة إداراتها المعنية بالقرار بما فيها إدارة المبيعات لمراعاة عدم حجز مقاعد بها.