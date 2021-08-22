وزير الدفاع يغادر إلى روسيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

غادر القاهرة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام؛ في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.

ومن المقرر أن يحضر الفريق أول محمد زكي، خلال زيارته لروسيا، فعاليات الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية، مع عدد من القادة والمسئولين بوزارة الدفاع الروسية؛ وذلك لمناقشة موضوعات عديدة مشتركة ودعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.​